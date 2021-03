Trezeguet esalta la LuLa: “La coppia più importante della Serie A. Sono perfetti per Conte”

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus e della Nazionale francese, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per fare il punto sul campionato italiano e sugli attaccanti della Serie A.

Ecco le sue parole: “La coppia Lukaku-Lautaro è quella più importante. Sono due giocatori che hanno segnato tanto, rispondono alle esigenze di Conte. E poi c’è Cristiano che continua a dimostrare la sua volontà e determinazione”.

Juve in calo: “Immaginavo che il percorso in Champions fosse diverso. In campionato ha avuto delle difficoltà, ha vinto la Super Coppa, dovrà giocare la finale di Coppa Italia. Entriamo in una fase calda: c’è il derby e poi il Napoli. La Juve deve qualificarsi per la Champions. E poi Pirlo continuerà a lavorare su una squadra che deve migliorare e questo credo sia abbastanza evidente”.

NAZIONALI, IL BILANCIO DEGLI INTERISTI: LUKAKU SEGNA, CADE LA CROAZIA —>