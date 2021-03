Dopo il botta e risposta tra il sindaco di Milano Sala e l’Inter sul tema del nuovo stadio di Milano abbiamo intervistato Gabriella Bruschi, presidente del comitato Coordinamento San Siro per parlare di un terzo progetto che prevede di non demolire, ma anzi ristrutturare l’attuale stadio Meazza in San Siro:

