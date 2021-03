Lukaku avvisa il Belgio: “Possiamo e dobbiamo giocare meglio. Rigori? Quando non c’è Hazard tocca a me”

Romelu Lukaku anche ieri sera ha timbrato il cartellino nel match tra Belgio e Galles. L’attaccante dell’Inter ha chiuso i conti con il gol del 3-1, siglato su calcio di rigore.

Ecco le sue parole ai microfoni di rtbf.de dopo i 90 minuti: “È stata una partita frustrante per tutta la squadra. Possiamo giocare meglio sfruttando il possesso palla, il Galles è stato bravo a chiudere le linee di passaggio giuste. In questo match abbiamo mostrato più voglia che qualità. Dobbiamo vincere anche le prossime partite, per ora siamo contenti di aver iniziato bene. Gol su rigore? Quando non c’è Hazard, tocca a me batterli”.

RATE E SCADENZE, SUNING SALDA SENZA PROBLEMI: SCELTO IL FUTURO >>>