Indagine su Lautaro, Zazzaroni SBOTTA: “Fa ridere”

Non è ancora stata messa la parola fine sul caso riguardante la presunta bestemmia di Lautaro Martinez in Juventus-Inter. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la sentenza della Procura Federale, che ha aperto un’indagine a seguito della denuncia di un associazione di tifosi bianconeri.

Un caso abbastanza particolare, che ha suscitato abbastanza fastidio a Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha commentato in modo molto polemico la vicenda nel corso dell’ultima puntata di Pressing.

Queste le sue parole:

“Hanno trovato dopo 10 giorni il labiale di Lautaro e anche quello fa ridere. Non so se lo hanno trovato, ma spero che non lo trovino più, perché mi sembra un roba ragazzi… “Abbiamo beccato il labiale di Lautaro dopo una settimana, adesso facciamo il ricorso”, poi magari fanno delle robe… Non beccano gli assassini, però beccano il labiale di Lautaro”.