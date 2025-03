Tra meno di due settimane la Champions League tornerà nel vivo con gli attesissimi quarti di finale. Le migliori otto squadre europee di questa stagione scenderanno in campo per contendersi il trofeo più ambito. Tra queste, occhi puntati ovviamente sull‘Inter, attesa alla sfida di andata in casa del Bayern Monaco.

I tedeschi rimangono tra le formazioni più quotate della competizione, nonostante i numerosi forfait registrati nel corso dell’ultima settimana nel reparto arretrato. Tra le super favorite, come ogni anno, anche in questa edizione viene indicato il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I blancos saranno impegnati nella doppia gara con l‘Arsenal dopo aver eliminato l’Atletico agli ottavi.

Proprio nei confronti del Real Madrid, però, è stata aperta un’indagine ufficiale da parte della Uefa per esaminare l’atteggiamento mostrato da alcuni calciatori nell’ultima partita con i colchoneros. Questo il comunicato: “È stato nominato un Ispettore Etico e Disciplinare della UEFA per indagare sulle accuse di comportamento indecente da parte dei giocatori del Real Madrid CF (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández e Vinícius Júnior) durante la partita degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Club Atlético de Madrid e Real Madrid CF del 12 marzo 2025. Ulteriori informazioni su questa vicenda saranno rese disponibili a tempo debito”.

Nello specifico, come riferito da Marca, sono state mosse queste accuse verso i quattro calciatori del Real:

Antonio Rüdiger per il gesto di ‘tagliare il collo’ rivolto ai tifosi rivali;

per il gesto di ‘tagliare il collo’ rivolto ai tifosi rivali; Vinicius Jr: per le provocazioni verso i tifosi dell’Atletico durante la partita e anche a fine gara:

Jr: per le provocazioni verso i tifosi dell’Atletico durante la partita e anche a fine gara: Dani Ceballos : per i gesti rivolti dalla panchina alle tribune;

: per i gesti rivolti dalla panchina alle tribune; Kylian Mbappé: per essersi toccato le parti intime indirizzando il gesto ai tifosi dell’Atletico

L’indagine dovrà approfondire quanto avvenuto per ogni calciatore. Il rischio minimo è che possano andare incontro ad una giornata di squalifica: una stangata dalle dimensioni enormi se pensiamo alla loro importanza nel Real Madrid e al calibro dei match cui sono attesi.