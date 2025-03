Sky: “Inter, tutti in gruppo tranne 2. Dumfries in Olanda”

Mancano due giorni al ritorno in campo dell’Inter nel match contro l’Udinese in programma domenica 30 marzo alle ore 18.00. La squadra di Simone Inzaghi sta ritrovando pian piano parecchi infortunati, nonostante alcune nuove defezioni registrate nei giorni scorsi.

Tra queste, spiccano quelle di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, entrambi indisponibili per il prossimo impegno di campionato. Mentre l’argentino tenterà il tutto per tutto per tornare a disposizione almeno per la panchina al derby col Milan di Coppa Italia, l’obiettivo dell’olandese è quello di recuperare per l’andata dei quarti di Champions League con il Bayern Monaco dell’8 aprile.

Per il resto, ad eccezione di Zielinski, Inzaghi ha ritrovato il gruppo al completo con gli ultimi ritorni di de Vrij e Zalewski. Tornando a Dumfries, Sky Sport ha segnalato l’assenza dell’olandese da Appiano Gentile, regolarmente concordata con il club nerazzurro.

Queste le ultime notizie sull’Inter dal giornalista Andrea Paventi: “Tutti in gruppo tranne Lautaro e Zielinski. Zalewski ha fatto parte del lavoro con la squadra, ma domani dovrebbe fare tutta la seduta ed essere convocato. Dumfries, che sta facendo solo terapie, ha avuto il permesso dalla società di farle in Olanda”.