Annuncio ufficiale in conferenza: “Saltano Inter-Udinese”

Nonostante manchino poco più di 48 ore al match di San Siro tra Inter-Udinese, quest’oggi si è già tenuta la prima conferenza stampa pre-partita. Una gara che arriva dopo le due settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali e per la quale non saranno a disposizione diversi calciatori colpiti da infortuni negli ultimi giorni.

Tra questi, come confermato davanti ai giornalisti questo pomeriggio da Kosta Runjaic, non riusciranno a recuperare per Inter-Udinese sia Thauvin che il grande ex dell’incontro Alexis Sanchez. Come spiegato dal tecnico bianconero, sono entrambi alle prese con degli infortuni e non verranno nemmeno convocati per la sfida di San Siro. Queste le sue parole in conferenza:

THAUVIN – “Ha bisogno di ancora un pochettino di tempo, durante la settimana ha provato a correre per unirsi progressivamente con la squadra. La situazione sembra buona, ma abbiamo deciso di trattare ancora il suo infortunio. Spero torni la prossima settimana”.

SANCHEZ – “Si è infortunato, sono tutti a disposizione a parte lui e Thauvin: ovviamente non sono contento che si sia infortunato, però ci sono anche altri giocatori che possono scendere in campo. Abbiamo una buona rosa per sfidare l’Inter”.

SOLET – “La scorsa settimana non si è allenato, ha avuto un piccolo acciacco, è rientrato in questi giorni e speriamo che possa giocare. Ha dato un contributo nel dare una certa solidità alla nostra difesa. Lui e Bijol sono due buoni giocatori, Oumar vuole giocare ad altissimi livelli, sta giocando bene e può anche migliorare. Vogliamo che mantenga questo livello migliorando certi aspetti e non è troppo lontano dall’obiettivo di giocare in una grande. Adesso però bisogna pensare alla prossima partita e speriamo che non subisca altri infortuni. L’acciacco lo ha avuto dopo il Verona, lo abbiamo preservato, da ieri si è allenato con il gruppo e quindi dovrebbe essere della gara visto che c’è ancora un allenamento”.