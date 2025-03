“De Zerbi se parte Inzaghi”: annuncio clamoroso sull’Inter

Dal match con l’Udinese in avanti, l’Inter è attesa ad un finale di stagione da brividi. La squadra di Simone Inzaghi è in lotta per tutte le competizioni e dovrà affrontare un periodo intenso di partite di alto livello e tra loro molto ravvicinate.

In molti indicano per i nerazzurri il rischio di poter rimanere a mani vuote al termine di questa annata, proprio a causa dei tantissimi appuntamenti in calendario. Allo stesso tempo, come ribadito più volte da Simone Inzaghi, l’obiettivo dell’Inter è sempre stato quello di arrivare più avanti possibile su tutti i fronti, senza snobbare questa o quella competizione.

Nell’ultimo episodio del podcast Area Fritta, si è parlato di questa possibilità e dell’eventualità di un addio di Inzaghi dal club nerazzurro a fine stagione in caso di zero trofei conquistati. Il giornalista Carlo Pellegatti, noto per la sua fede rossonera, ha rilanciato un nome a sorpresa per la panchina dell’Inter in caso di clamoroso divorzio con l’attuale allenatore: “Se l’Inter non vince niente, secondo me non è facile che tengano Inzaghi. Non dovesse vincere niente e non dovessero tenere Inzaghi, vi dico che il prossimo allenatore sarà De Zerbi”.