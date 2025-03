Supercoppa Italiana 2025/26: ecco il format e dove si gioca

La Lega Serie A ha reso note con un comunicato ufficiale alcune informazioni relative alla Supercoppa Italiana 2025/26 che i tifosi dell’Inter sperano possa coinvolgere nuovamente la loro squadra come successo nelle ultime 4 edizioni di fila (di cui 3 vinte consecutivamente prima del ko a gennaio 2025 col Milan).

Viene confermato ancora una volta il format a 4 squadre che coinvolgerà quindi le prime due della classifica finale della Serie A 2024/25 e le due finaliste della Coppa Italia attualmente in corso. Per qualificarsi l’Inter dovrà quindi riuscire ad eliminare il Milan dalla coppa oppure non finire al terzo posto il campionato.

Resta invece ancora da decidere il luogo in cui si svolgerà questa competizione per il 2025/26: l’Arabia Saudita ha un accordo con la Lega Serie A per la disputa nel suo territorio di due delle prossime quattro edizioni di questo torneo, ma ci sarà tempo fino a fine aprile per decidere in quali anni ciò avverrà.