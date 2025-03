Chi è Chiffi, l’arbitro di Inter-Udinese: pesa l’errore nel derby

Domenica pomeriggio alle ore 18 ritorna il campionato di Serie A per l’Inter, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. I nerazzurri ospiteranno a San Siro l’Udinese per questa partita valida per la 30^ giornata di Serie A nella quale cercheranno di chiudere al meglio il mese di marzo dopo un bel successo contro l‘Atalanta.

L’AIA quest’oggi ha diramato le designazioni per questa giornata di campionato e l’arbitro di Inter–Udinese sarà Daniele Chiffi. Il direttore di gara della sezione di Padova sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Fontemurato mentre il quarto ufficiale sarà Bonacina. Al VAR ci saranno infine Paterna e il suo assistente Pezzuto.

L’ultimo precedente di Chiffi con l’Inter risale al derby con il Milan di inizio febbraio pareggiato 1-1 in rimonta all’ultimo secondo. In quella partita ci sono state tante polemiche dei tifosi nerazzurri per il rigore non concesso per il fallo di Pavlovic su Thuram. In tutto con il fischietto veneto si contano 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte nei suoi 16 precedenti.