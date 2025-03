Ufficiale, si perde Bayern Monaco-Inter: l’agente è furioso

Dopo la fuga di notizie dei giorni scorsi, questa mattina è arrivata anche l’ufficialità da parte del club. A causa del bruttissimo infortunio rimediato in Nazionale la scorsa domenica, il calciatore è stato costretto a finire sotto i ferri dicendo addio a quanto rimane di questa stagione.

Una doccia gelata per il Bayern Monaco che dovrà fare a meno di Alphonso Davies non solo per i quarti di finale contro l’Inter in Champions League, ma anche per i prossimi mesi. L’esterno canadese, che ha riportato la rottura del crociato, si è già sottoposto ad intervento chirurgico e dovrà attendere diversi mesi prima di tornare a disposizione.

Chi non ha per niente apprezzato la gestione del calciatore da parte della Nazionale Canadese, è stato il suo agente Nedal Huoseh. Intervenuto ai microfoni di TZ, il procuratore ha lanciato accuse durissime contro la Federazione “Non avrebbe dovuto giocare la finale per il terzo posto contro gli Stati Uniti. Sono rimasto sorpreso che sia sceso in campo dall’inizio perché aveva comunicato al ct che non era in grado di iniziare. Una fonte interna alla Federcalcio canadese mi ha detto venerdì sera che Alphonso non avrebbe iniziato, ma sarebbe potuto scendere in campo per qualche minuto. Loro stesso hanno detto che non avrebbe dovuto giocare affatto”.

Nel mirino di Huoseh è finito anche il commissario tecnico del Canada Jesse Marsch: “Avrebbe dovuto gestire meglio la situazione perché questo infortunio poteva essere evitato. Prima del Canada ha allenato professionalmente ai massimi livelli e dovrebbe sapere molto bene che non di devono correre rischi quando i giocatori ti dicono di non poter giocare. So che la partita contro gli USA era molto sentita e c’erano grandi motivazioni per vincerla, ma la salute dei giocatori dovrebbe venire prima di tutto. Le Nazionali devono fare un lavoro migliore per proteggerli”.