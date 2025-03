In sede per firmare con l’Inter: cinque anni di contratto

L’Inter si appresta a formalizzare un accordo importante per uno dei migliori talenti del calcio italiano. Dopo l’intesa raggiunta nei giorni scorsi, questo pomeriggio è attesa la firma da parte del calciatore sul contratto valido per i prossimi cinque anni.

A confermare l’indiscrezione ci ha pensato il giornalista Nicolò Schira, il quale ha svelato il blitz di questo pomeriggio. Come riferito dall’esperto di mercato su X, Pio Esposito quest’oggi firmerà il rinnovo del contratto con l’Inter fino al giugno 2030.

Si tratta di un’ottima notizia per il club nerazzurro che lega ai propri colori per le prossime stagioni uno dei talenti più luminosi del nostro calcio. Attualmente in prestito allo Spezia nel campionato di Serie B, il più piccolo dei fratelli Esposito ha già siglato 14 reti in 27 presenze: una media gol incredibile per il classe 2005.