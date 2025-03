Inter sul ‘nuovo Pogba’ del Manchester United: cifra MONSTRE

Lo sguardo dell‘Inter per il prossimo calciomercato non si limita ai confini nazionali. Il club nerazzurro risulta infatti essere molto attento anche su profili internazionali che militano in campionati affascinanti come quelli inglesi. Nonostante certe valutazioni spropositate, è forte parte di Oaktree la volontà di rinnovare la formazione di Simone Inzaghi con talenti emergenti.

Tra questi, come rivelato da Calciomercato.it, potrebbe farsi spazio anche Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United. Il classe 2005 è già un titolare dei Red Devils ed ha pure collezionato diverse apparizioni con la Nazionale maggiore dell’Inghilterra. Nonostante l’importanza nell’organico di Amorim, potrebbe essere sacrificato in estate.

Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, per ragioni legate al Fair Play Finanziario lo United potrebbe dover scaricare in uscita proprio Mainoo. Rispetto ad altri calciatori la sua cessione produrrebbe una plusvalenza piena, essendo cresciuto nelle giovanili dei Red Devils.

L’Inter potrebbe sondare la pista Mainoo molto presto, nonostante i numerosi ostacoli per arrivare al classe 2005. Il primo su tutti riguarda la valutazione del suo cartellino che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Cifre folli per il campionato italiano che potrebbero invece agevolare altri club interessati al ragazzo come il Chelsea.