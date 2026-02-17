INFORTUNIO Calhanoglu e Frattesi, non convocati per il Bodo
I due centrocampisti restano a Milano
L’Inter vola in Norvegia senza due elementi del centrocampo. Calhanoglu e Frattesi non prenderanno parte alla trasferta di domani contro il Bodo Glimt, gara d’andata dei playoff di Champions League.
Per il turco si tratta di un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra. La società ha deciso di non rischiare, anche in considerazione del campo sintetico dello stadio norvegese. Una scelta prudenziale per evitare complicazioni in vista dei prossimi impegni.
Diversa invece la situazione di Frattesi, fermato da una sindrome gastrointestinale accompagnata da febbre. Il centrocampista italiano resta dunque a Milano per recuperare dalle sue condizioni fisiche. Secondo quanto riferito da Sky Sport, entrambi salteranno la sfida europea.