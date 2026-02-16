16 Febbraio 2026
Siamo 100.000 iscritti sul canale YouTube di Passione Inter!
Un traguardo importantissimo per tutta Passione Inter!
È un traguardo grandissimo, che abbiamo raggiunto grazie a tutti voi! Giorno dopo giorno, tra video e dirette, non ci avete mai fatto mancare il vostro supporto lungo tutta questa scalata.
Un grazie non basta, ne servono CENTOMILA. Adesso continuiamo a crescere!
