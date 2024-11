Dopo l’infortunio rimediato in Nazionale nel pareggio tra Turchia e Galles di ieri sera, questa mattina Hakan Calhanoglu si è immediatamente sottoposto ad esami strumentali. Il centrocampista, infatti, ha avvertito un fastidio all’adduttore, lo stesso punto che lo aveva tormentato nelle scorse settimane.

Dopo gli esami svolti questa mattina, ecco i primi aggiornamenti in casa Inter sull’infortunio di Calhanoglu secondo il giornalista Matteo Barzaghi: “Dai primi esami effettuati il problema muscolare di Calhanoglu non pare di grave entità. Inter e Turchia in contatto per organizzare il rientro del giocatore e studiare piano di recupero per evitare di forzare e rischiare un guaio più serio. Al rientro nuovi esami”.

Nelle prossime ore, dunque, verrà organizzato il ritorno in Italia del centrocampista nerazzurro