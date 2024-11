Inter, l’attesa è finita: torna subito ad allenarsi

Nonostante il clima di generale apprensione che si respira ad Appiano Gentile per le condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito per infortunio nel match di ieri tra Turchia-Galles, per Simone Inzaghi arrivano per fortuna anche buone notizie.

Da domani, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ritroverà in gruppo Carlos Augusto. L’esterno brasiliano ha completato il recupero dall’infortunio muscolare accusato contro lo Young Boys a Berna ed ha ottenuto il via libera dallo staff medico per tornare ad allenarsi con il resto dei compagni.

Un recupero prezioso per Inzaghi che già dalla trasferta di Verona di sabato prossimo potrà tornare a fare affidamento anche su Carlos Augusto nelle rotazioni tra difesa e centrocampo.