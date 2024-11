Infortunio Calhanoglu, Inter in ansia: esami ufficiali

Brutte notizie dall’Inter da questa sosta per le nazionali. Dal pareggio di ieri sera tra Turchia e Galles, infatti, è emerso un nuovo infortunio per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato infatti sostituito al termine del primo tempo per aver percepito un fastidio all’adduttore.

Si teme peraltro una possibile ricaduta, visto che – come ammesso dallo stesso calciatore – si tratta dello stesso punto che lo aveva costretto a rimanere fuori per diverse settimane dopo un primo infortunio con la Roma lo scorso 20 ottobre.

Quest’oggi Calhanoglu si sottoporrà ad esami ufficiali che stabiliranno l’entità del problema accusato e quali saranno eventualmente i tempi di recupero.