Allarme ufficiale Calhanoglu: “Ho sentito pizzicare”

Allarme ufficiale dalla Nazionale Turca lanciato da Hakan Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro, che per precauzione non si era allenato all’inizio della scorsa settimana con la selezione di Vincenzo Montella, nel pareggio di ieri sera con il Galles è stato sostituito a fine primo tempo per una possibile ricaduta che preoccupa non poco l’Inter.

Questo l’avviso lanciato da Calhanoglu al termine del match di Nations League: “La sostituzione? Dato il calendario di partite molto intenso, ho avuto poco tempo per riposare. Sono passate due settimane dal mio infortunio ma ho sentito male alla stessa zona e ha iniziato a pizzicare. Non volevo rischiare: domani faremo una risonanza magnetica”.