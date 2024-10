Infortunio Carlos Augusto: UFFICIALE l’esito degli esami

L’Inter ha annunciato ufficialmente l’entità dell’infortunio di Carlos Augusto, sostituito al 54′ della sfida con lo Young Boys a causa di un problema muscolare. Questo l’esito degli esami diramato dal sito del club nerazzurro:

“Carlos Augusto si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio di mercoledì contro lo Young Boys. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, come già anticipato nelle scorse ore, il brasiliano si rivedrà in campo solamente dopo la sosta di metà novembre.