Infortunio Darmian, il giocatore sottoposto agli esami: gli ultimi aggiornamenti

Non solo la beffa del pareggio arrivato nel finale per la Roma: l’Inter di Antonio Conte esce dall’Olimpico anche con la preoccupazione Darmian, uscito nel corso del primo tempo, al 33′ sostituito da Young, per infortunio.

Secondo quanto riferisce Sky il giocatore in questi minuti si è recato a Villa Stuart per effettuare degli esami radiologici. Nelle prossime ore si potrà sapere di più circa l’entità del suo stop e per i tempi di recupero. L’Inter spera dunque che non sia nulla di grave per poterlo recuperare in tempo in vista delle prossime cruciali sfide in coppa Italia contro la Fiorentina ed in campionato contro la Juventus.

