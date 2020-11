Infortunio Sensi, l’Inter ha un piano: programma personalizzato durante la sosta

E’ un incubo senza fine quello che sta attraversando all’Inter, Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro, come per una sorta di maledizione, dal primo infortunio rimediato nell’ottobre 2019 nel match contro la Juventus, paradossalmente non è più riuscito a tornare in campo con continuità. Il nuovo stop che l’ex Sassuolo ha sofferto nelle scorse settimane si è fatto col passare dei giorni più serio del previsto e risulta molto complicato ad oggi stimare dei tempi certi per quanto riguarda il suo rientro in campo.

Stando a quanto riferito nel corso del pomeriggio da Sky Sport 24, l’Inter avrebbe stilato un programma personalizzato per Sensi, da svolgere durante la pausa delle nazionali che inevitabilmente non lo vedrà protagonista con la maglia Azzurra. L’obiettivo di massima che il club nerazzurro si è posto in questo momento, è quello di riavere il ragazzo a disposizione al termine degli impegni delle nazionali. O quantomeno è quello che si augura Antonio Conte, visto che nella sua idea di calcio l’ex Sassuolo potrebbe ritagliarsi un ruolo davvero prezioso.

