Tuchel a rischio esonero con il PSG: Thiago Motta in pole per la panchina

Potrebbe concludersi a breve l’esperienza di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint Germain. Il tecnico tedesco sin dal primo minuto non ha stretto un gran feeling con il ds Leonardo e già la scorsa estate ha rischiaro seriamente l’esonero, sebbene la finale di Champions League conquistata e persa contro il Bayern Monaco. A causa dei risultati deludenti ottenuti in questa prima parte della nuova annata, potrebbero presto arrivare delle decisioni importanti sotto la Torre Eiffel.

Stando a quanto riferito nel pomeriggio da Bein Sports, il primo nome sulla lista di Leonardo per rimpiazzare Tuchel con grande sorpresa è quello di Thiago Motta. L’ex centrocampista dell’Inter ha già allenato la formazione giovanile del PSG, ma alla prima vera esperienza in panchina con il Genoa ha fallito su tutta la linea. L’italo-brasiliano, in ogni caso, avrebbe scavalcato Massimiliano Allegri e potrebbe diventare presto il nuovo allenatore dei francesi.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<