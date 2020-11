Verso Atalanta-Inter, Gasperini costretto a rinunciare a De Roon e Gosens

Non gira granché bene ultimamente sia all’Inter che all’Atalanta per quanto riguarda gli infortuni. Se da una parte Antonio Conte in vista della sfida di domenica dovrà rinunciare con molta probabilità a Romelu Lukaku, con un Alexis Sanchez appena rientrato e ancora non al meglio della condizione, dall’altra anche Gian Piero Gasperini dovrà vedersela con due assenze pesantissime. Come scritto da tuttomercatoweb.com, infatti, Robin Gosens e Marten De Roon non dovrebbero essere a disposizione e potrebbero recuperare solamente dopo la sosta delle nazionali.

Entrambi i calciatori, tatticamente molto importanti per l’Atalanta, sono fuori già da qualche partita e non riusciranno a fare in tempo per tornare in campo nel big match del Gewiss Stadium contro l’Inter. Insomma, assenze illustri sia da una parte che dall’altra per una gara che rimane vitale per le due formazioni per cercare di puntare il vertice della classifica ed aggiustare un inizio di stagione non troppo fortunato sotto tutti i punti di vista.

