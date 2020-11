La Nike sceglie Lautaro Martinez per il Torneo Segreto: 18 anni dopo torna la gabbia

Fu uno degli spot calcistici più belli di sempre: Eric Cantona a bordo di una nave a comandare un torneo segreto, svolto 3 contro 3 dai migliori giocatori del mondo. Sono passati 18 anni e la Nike ha pensato di riproporre questa idea con alcuni giocatori e giocatrici attuali.

Saranno tre le squadre con giocatori della Serie A a contendersi il Torneo Segreto: in una sarà presente Sandro Tonali del Milan, in un’altra Manuela Giugliano della Roma e infine ci sarà anche Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro avrà come compagni Fran Kyrby e Zhang, non il suo presidente, ma l’esterno dell’Hebei Fortune.

Nel 2002 vinsero Totti, Henry e Nakata in finale contro Figo, Roberto Carlos e Ronaldo; la formula più moderna della nuova edizione prevede l’utilizzo dei social per eleggere il miglior trio. Riuscirà Lautaro Martinez a vincere il torneo segreto?

