Mercato – Si avvicina la finestra di gennaio per Eriksen: no dell’Inter al prestito

Chirstian Eriksen potrebbe lasciare l’Inter un anno dopo il suo approdo a Milano: il rapporto con Conte e il suo modulo tattico non è mai sbocciato, ma i nerazzurri non vogliono perdere un talento puro come il danese. L’investimento di 20 milioni obbliga Marotta a trovare una soluzione senza incombere in una minusvalenza: serve provare a rivalorizzarlo entro gennaio.

Come riporta Gianluca Di Marzio a Sky infatti potrebbe essere bollente il mercato intorno al danese con tante squadre che potrebbero mostrare interessamento per l’ex Tottenham. L’Inter però ha un’idea chiara in testa: il danese non partirà in prestito.

Come successo con il Cagliari per Nainngolan i nerazzurri preferiscono tenere in rosa il giocatore e dargli un’ulteriore possibilità piuttosto che vederlo giocare con un’altra maglia senza incassare soldi. Per Eriksen il Paris Saint-Germain è sembrato il club più interessato e già ad ottobre è stato vicino al giocatore: a gennaio i francesi ci riproveranno, Marotta attende l’offerta giusta.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<