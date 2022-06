Il comunicato UFFICIALE sulle condizioni di Skriniar: “I tempi di recupero”

E' andata tutto sommato bene a Milan Skriniar dopo il brutto infortunio rimediato con la sua Nazionale lo scorso lunedì sera. Nessun interessamento al ginocchio per il centrale slovacco che ha invece accusato un problema muscolare che andrà comunque tenuto sotto controllo nelle prossime settimane. Come annunciato dal comunicato ufficiale della Nazionale Slovacca, il difensore nerazzurro rimarrà fuori per circa un mese un mezzo e rientrerà nei prossimi giorni a Milano per ulteriori controlli con lo staff medico dell' Inter .

Questo il comunicato diffuso nella serata di ieri: "Ieri sera (lunedì sera, ndr) si temevano problemi ai muscoli della schiena. Oggi Milan è stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha mostrato che i muscoli posteriori della coscia erano danneggiati e che c'era sanguinamento. Abbiamo inviato una risonanza magnetica in Italia per capire qual è il suo vero stato di salute. Il problema è serio e ci siamo attivati subito: stiamo consultando anche l'Inter per i prossimi passaggi. Il periodo per il trattamento è stimato tra le tre e le sei settimane, non sappiamo esattamente, ma non sarà di certo disponibile per le prossime due partite: prevedo che tornerà a Milano venerdì e in questo periodo sarà sottoposto a ulteriori terapie".