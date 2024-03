Infortunio per Sommer, ansia Inter. Il ct: “Sono preoccupato”

Arriva un’altra brutta notizia in casa Inter dalla sosta nazionali. Dopo lo stop di Stefan De Vrij con l’Olanda, è arrivato anche l’infortunio di Yann Sommer durante Danimarca-Svizzera, amichevole disputata a Copenaghen.

Al 35′ del primo tempo, sul risultato di 0-0, il portiere nerazzurro si è scontrato con Hojlund rimediando una torsione innaturale della caviglia destra. Inizialmente ha provato a rimanere in campo, poi si è arreso chiedendo e ottenendo la sostituzione dopo un paio di minuti. Molto probabilmente fra oggi e domani svolgerà degli esami strumentali ed è probabile che possa ritornare a Milano. Da valutare per Simone Inzaghi il suo impiego in vista di Inter-Empoli, gara in programma alla ripresa del campionato lunedì 1° aprile (ore 20:45).

Dopo la partita contro la Danimarca, il ct svizzero Murat Yakin ha parlato così del problema rimediato dal portiere: “Sommer ha avuto una distorsione e c’è un po’ di preoccupazione. Speriamo possa riprendersi al più presto e che l’infortunio non sia grave“.