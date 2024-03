L’Inter è pronta a piazzare il terzo colpo del calciomercato estivo 2024. Dopo Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, i dirigenti nerazzurri hanno dato ancora priorità al reparto offensivo, quello che ha mostrato più lacune nel corso della stagione in quanto ad alternative a Thuram e Lautaro.

Il profilo preferito in Viale della Liberazione, ormai si sa da giorni, è Albert Gudmundsson del Genoa. L’islandese classe 1997, secondo La Gazzetta dello Sport, ha manifestato l’intenzione di continuare a giocare in Serie A nonostante l’interesse del Tottenham e di un altro club di Premier League. Ma c’è di più, perché l’attaccante si è speso anche in direzione Inter, esprimendo il gradimento verso la destinazione nerazzurra.

Su Gudmundsson è forte anche l’interesse della Juventus, ma al momento la Beneamata va considerata in pole position perché si è mossa con maggior decisione. Un dettaglio, questo, che l’islandese ha molto apprezzato. A questo punto si studia l’offerta al Genoa, tenendo presente che la richiesta dei liguri è impegnativa: almeno 30 milioni di euro.