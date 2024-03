L’infortunio di Yann Sommer tiene in ansia il mondo Inter. Il portiere nerazzurro ha rimediato un problema fisico intorno al 24′ di Danimarca-Svizzera, sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i danesi. L’elvetico si scontra con il difensore avversario Vestergaard, che entra a gamba tesa nel tentativo di ribadire il pallone in rete: la caviglia fa una torsione innaturale e successivamente Sommer si accascia, con lo staff medico che entra in campo. Di seguito il video: