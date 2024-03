Gudmundsson, il retroscena di gennaio svela tutta la sua voglia di Inter

L’Inter e Albert Gudmundsson sono sempre più vicini per via della volontà espressa dal giocatore in merito alla prossima destinazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Genoa avrebbe manifestato la volontà di continuare la sua carriera in Serie A nella prossima stagione e il club nerazzurro sarebbe decisamente in pole position.

La rosea, a questo proposito, svela anche un retroscena risalente a gennaio, durante l’ultima sessione di calciomercato invernale. L’Inter si era informata con i liguri sulla situazione dell’islandese già tre mesi fa e lo aveva fatto scendendo nei dettagli. In quel momento, il Grifone aveva in mano un’invitante offerta della Fiorentina che aveva fatto tentennare il giocatore. Tuttavia, Gudmundsson ha annusato l’interesse dell’Inter e la possibilità di trasferirsi in un top club aspettando qualche mese.

Così nasce il rifiuto, suo e del Genoa, convinto da par suo di poter ottenere un incasso ancora maggiore in estate rispetto a quello previsto per gennaio, viste le convincenti prestazioni del giocatore e gli interessi di Juventus, Tottenham e almeno un altro club di Premier League, che si assommano a quello dell’Inter.