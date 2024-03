Allarme dalla Svizzera: “Sommer sente tanto dolore”. Fissati gli esami

Continua l’apprensione relativa alle condizioni di Yann Sommer, sostituito ieri durante Danimarca-Svizzera a causa di una torsione innaturale della caviglia (qui il video).

Secondo quanto riporta l’emittente elvetica RSI, il portiere ha lasciato lo stadio di Copenaghen a partita in corso insieme allo staff medico e ha raggiunto l’hotel in cui alloggia la nazionale. La sua caviglia era molto gonfia e il numero uno nerazzurro avvertiva molto dolore, motivo per cui gli è stato applicato del ghiaccio nella zona interessata. Gli esami dovrebbero essere svolti già oggi.

Da vedere se la versione verrà confermata o se il giocatore ritornerà a Milano, con l’Inter stessa che si occuperà di sottoporlo ad accertamenti strumentali.