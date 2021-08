Inter, ecco quando scadono i contratti dei giocatori: dieci profili in scadenza a giugno

E' di Dumfries l'accordo più lungo (scade nel 2025)

Si chiude anche l'edizione 2021 del calciomercato estivo, e per l'Inter è ora di cominciare a pensare ai rinnovi di contratto. Il dossier più caldo, in questo momento, è quello di Lautaro Martinez, che va in scadenza nel 2023 ma che ha trovato l'accordo per il prolungamento per altri quattro o cinque anni. Ci sono, poi, altre 10 situazioni di calciatori in scadenza: da Handanovic a Brozovic, da D'Ambrosio a Vidal. Ecco, quindi, quando scadono i contratti di tutti i calciatori della rosa dell'Inter.