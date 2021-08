Nazionali, da Sensi a Correa: tutti i convocati nerazzurri

La lista completa dei giocatori dell'Inter convocati dalle rispettive selezioni

Come ogni settembre, dopo la seconda giornata di campionato, arriva la sosta Nazionali. Una pausa non gradita a molti, soprattutto agli allenatori che vorrebbero invece continuare a lavorare con i propri campioni per portare avanti il progetto di squadra. E l'Inter da club campione d'Italia, ha tanti giocatori titolari nelle rispettive Nazionali: precisamente, saranno 13 i nerazzurri che lasceranno Appiano Gentile per giocare le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Resta da capire la questione Edin Dzeko visto che la Bosnia ed Erzegovina non ha ancora diramato la propria lista di convocati. Di seguito, l'elenco completo con tutti i nomi: