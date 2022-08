Inter, prevista un’altra mini “amichevole” prima dell’esordio a Lecce

L'Inter di Inzaghi nel pre campionato ha zoppicato parecchio, specie in difesa. Nell'ultima uscita i problemi della retroguardia sono stati piuttosto evidenti. Forse anche per questo il tecnico, conscio comunque che si tratti solo di calcio d'agosto, vuole sfruttare ogni momento utile per rodare i meccanismi di squadra.