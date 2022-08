Mercato – Il Sassuolo blocca Pinamonti: vicine altre due uscite per l’Inter

Oltre alle voci sul rilancio del PSG per Skriniar , l' Inter è occupata soprattutto a piazzare gli ultimi esuberi sul mercato. Partiamo dalla novità più fresca: il Sassuolo ha bloccato Andrea Pinamonti visto l'accordo sempre più vicino con il Napoli per la cessione di Raspadori . Al momento, però, non sono ancora emerse le cifre del possibile affare tra i neroverdi e l'Inter.

SANCHEZ E AGOUME - Intanto, altre due uscite si stanno per concretizzare. In primis, quella di Alexis Sanchez: il cileno e il Marsiglia hanno praticamente l'accordo, mancano solo le visite mediche. Anche lo stesso Lucien Agoume, come segnala il Corriere dello Sport, si avvicina a grandi passi a un prestito in Ligue1 nonostante la Cremonese avesse provato a prelevarlo dall'Inter.