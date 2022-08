Presto controlli al polpaccio di Brozovic: ecco cosa filtra dall’Inter

Oggi ad Appiano Gentile si riprende a lavorare in vista dell'esordio in campionato contro il Lecce. I carichi cominceranno a diventare più leggeri ma i riflettori saranno puntati soprattutto su Marcelo Brozovic. Ci saranno i controlli al polpaccio per capire l'entità del problema che lo ha costretto a stare fuori per l'ultima amichevole di precampionato con il Villareal.