La difesa non preoccupa: ecco che Inter si aspetta Inzaghi a Lecce

Manca sempre meno all'esordio in campionato: l'Inter è pronta?

Alessio Murgida

I gol subiti in precampionato (10) hanno fatto tanto rumore ma non hanno preoccupato i principali protagonisti dell'Inter. Il Corriere dello Sport in mattinata ha parlato di un Inzaghi fiducioso per l'esordio in campionato contro il Lecce, forte della certezza di trovare un'altra Inter il prossimo sabato per diversi motivi.

CONDIZIONE - A Lecce, i nerazzurri non si troveranno davanti la semifinalista di Champions League (Villareal) e nemmeno squadre più avanti con la preparazione (Lugano, Monaco e Lione). In più, la stessa condizione fisica dell'Inter crescerà ulteriormente intanto. Il pressing - praticamente inesistente - visto in questo precampionato non è nelle corde di Inzaghi che chiederà all'Inter di essere alta, nonostante la presenza di Romelu Lukaku in attacco.

NON SOLO DIFESA - In questo discorso, c'è da inserire anche il centrocampo. Reparto in cui non è stato poco filtro nelle prime amichevoli, soprattutto per via dei pochi allenamenti accumulati nelle gambe del trio titolare Barella-Brozovic-Calhanoglu. Inzaghi si aspetta un miglioramento anche da questo punto di vista.