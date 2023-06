Pochi giorni alla chiusura della stagione e già prende corpo il programma dell’estate nerazzurra. Dopo l’annuncio della tournée in Giappone, nella giornata di oggi sono state ufficializzate anche le prime due amichevoli che si giocheranno in estremo oriente.

In particolare, il 27 luglio ad Osaka si giocherà la gara tra Inter e Al-Nassr, la squadra in cui attualmente milita Cristiano Ronaldo. Il 1° agosto, invece, super sfida al PSG. In cui, probabilmente, ci sarà già Milan Skriniar.