AGGIORNAMENTO ORE 19.00 – Ora è UFFICIALE. L’Inter ha annunciato l’accordo con Paramount+ che sarà sulle maglie per Torino-Inter e finale di Champions League.

ORE 17.10 – L’Inter è a un passo dalla conclusione di un accordo commerciale con lo sponsor che dovrebbe apparire sulla maglietta nerazzurra sia per la partita contro il Torino, se i tempi tecnici dopo la richiesta alla Lega Serie A lo permetteranno, che per la finale di Champions. Si tratta di un accordo con uno sponsor commerciale e non di beneficenza.

Secondo quanto ci risulta, l’accordo dovrebbe essere con il colosso Paramount. Calcio e Finanza riferisce che dopo le due partite di questo finale di stagione, Paramount dal prossimo anno dovrebbe diventare lo sponsor sulla parte posteriore della maglia lasciando la parte frontale ad un nuovo main sponsor che sarà annunciato a breve. Per La Gazzetta dello Sport l’accordo porterà in totale 10 milioni di euro nelle casse nerazzurre e l’ok sarebbe arrivato dalla UEFA in deroga al regolamento che avrebbe impedito di esporre un nuovo marchio in finale, ma vista l’insolvenza di Digitalbits è arrivato l’ok da Nyon.