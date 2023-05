La data del 10 giugno è cerchiata in rosso da ogni tifoso dell’Inter, con la finale di Champions League che come un buco nero assorbe tutta l’attenzione. Prima della grande notte di Istanbul, però, l’Inter ha altre due sfide da giocare e che possono valere milioni di euro. Non un dettaglio banale, di questi tempi.

Contro Atalanta e Torino la squadra nerazzurra si gioca infatti l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League ormai ad un passo, ma una volta raggiunto l’obiettivo minimo sarà importante ottenere il maggior numero possibile di punti e centrare la posizione più alta possibile in classifica. Ecco perché.

La parte più corposa è quella derivante dai diritti televisivi. Il gap con la Premier League è enorme, visto che la più pagata dalle tv in Italia guadagna (molto) meno dell’ultima in classifica in Inghilterra, ma rimane comunque una delle voci più importanti nei ricavi delle società di casa nostra.

Prendiamo come riferimento gli ultimi dati ufficiali disponibili, quindi quelli relativi alla stagione 2021/2022 e scritti nero su bianco sui bilanci delle 20 società di Serie A. Questa è stata la classifica degli incassi dai diritti tv la scorsa stagione:

Inter – 84.201.834 euro Juventus – 77.950.330 euro Milan – 77.808.249 euro (campione d’Italia) Napoli – 68.542.060 euro Roma – 64.098.671 euro Lazio – 58.879.797 euro Fiorentina – 51.178.381 euro Atalanta – 48.848.410 euro Torino – 43.511.689 euro Sampdoria – 38.588.735 euro Bologna – 38.362.428 euro Sassuolo – 37.814.333 euro Hellas Verona – 37.199.486 euro Genoa – 35.400.413 euro Udinese – 34.489.518 euro Cagliari – 30.744.319 euro Empoli – 29.687.454 euro Salernitana – 28.365.067 euro Spezia – 27.623.170 euro Venezia – 25.954.410 euro

Come si calcolano queste cifre? Il 50% del ricavato dagli accordi televisivi viene suddiviso in parti uguali per ciascuna squadra: ognuna delle 20 squadre di Serie A ha ottenuto quindi una base di 23,48 milioni di euro circa. Il restante 50% viene suddiviso sulla base di vari fattori, sui quali facciamo delle specifiche per analizzare il caso Inter:

Audience media – 8% (circa 150 milioni totali)

(Secondo i dati Auditel l’Inter è stata la terza squadra più seguita in tv nella stagione 2021/2022, con un numero di spettatori che dovrebbe essere simile a quello di quest’anno);



(circa 150 milioni totali) (Secondo i dati Auditel l’Inter è stata la terza squadra più seguita in tv nella stagione 2021/2022, con un numero di spettatori che dovrebbe essere simile a quello di quest’anno); Biglietti e abbonamenti certificati SIAE – 12% (circa 225 milioni totali)

(L’Inter ha riconfermato il sold out per gli abbonamenti e nuovi record di incassi da biglietti, possiamo aspettarci un altro valore simile all’anno scorso anche qui);



(circa 225 milioni totali) (L’Inter ha riconfermato il sold out per gli abbonamenti e nuovi record di incassi da biglietti, possiamo aspettarci un altro valore simile all’anno scorso anche qui); Risultati storici – 5% (circa 94 milioni totali)



(circa 94 milioni totali) Ultimi cinque campionati – 10% (circa 188 milioni totali)

(Qui si può registrare un miglioramento: nei cinque anni all’ultimo conteggio l’Inter aveva ottenuto: 2°, 1°, 2°, 4°, 4°; ora invece sarà: posizione di questa stagione, 2°, 1°, 2°, 4°);



(circa 188 milioni totali) (Qui si può registrare un miglioramento: nei cinque anni all’ultimo conteggio l’Inter aveva ottenuto: 2°, 1°, 2°, 4°, 4°; ora invece sarà: posizione di questa stagione, 2°, 1°, 2°, 4°); Classifica finale ultimo campionato – 12% (circa 225 milioni totali)

(Qui al massimo ci si potrà riconfermare al secondo posto o ottenere un risultato inferiore);



(circa 225 milioni totali) (Qui al massimo ci si potrà riconfermare al secondo posto o ottenere un risultato inferiore); Punti finali ultimo campionato – 3% (circa 56 milioni totali)

(Qui inevitabilmente l’Inter avrà un risultato peggiore: l’anno scorso arrivarono 84 punti, ora al massimo può raggiungerne 72. Ma anche le altre registreranno qualche punto in meno, dunque questa differenza non dovrebbe avere un impatto molto rilevante per l’Inter);

L’Inter nell’ultimo bilancio a pubblicato ha registrato una diminuzione di circa 41 milioni di euro alla voce dei diritti televisivi rispetto alla stagione precedente, quella dello Scudetto. Gran parte di questi però erano derivanti dallo slittamento della parte finale della stagione 2020 e quindi di circa 25 milioni di euro nel bilancio dell’anno precedente. La diminuzione effettiva dunque, dal punto di vista dei risultati stagione su stagione, è stata attorno ai 16 milioni di euro tra l’anno dello Scudetto e il secondo posto della scorsa stagione.

Quest’anno la quota totale di diritti televisivi da distribuire sarà superiore (162 milioni di euro), perciò gli effetti di un quarto posto (con meno punti dell’anno scorso) rispetto ad un secondo posto potrebbero essere mitigati, se paragoniamo i risultati economici di questa stagione e quelli della stagione passata.

Fatto sta che arrivare secondi anziché quarti vorrebbe dire ottenere un risultato migliore del secondo posto dell’anno scorso. In questa Serie A, infatti, la parte dei diritti televisivi relativa al risultato in questo campionato prevede:

23,4 milioni di euro al 1° classificato;

19,4 milioni al 2°;

16,8 milioni al 3°;

14,2 milioni al 4°;

12,5 milioni al 5°;

Tra secondo e quarto posto dunque ballano circa 5,2 milioni di euro, oltre a qualche centinaio di migliaia di euro per i punti conquistati.