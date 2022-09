Inter, mercoledì il CDA con la presentazione del passivo di bilancio

Il rientro di Steven Zhang dagli USA, oltre a servire a motivare Inzaghi e la squadra, si è reso necessario per un compito molto più concreto. Mercoledì infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport , dovrebbe avere luogo il prossimo Consiglio di Amministrazione dell' Inter . Nel CDA verrà presentato il bilancio societario chiuso lo scorso 30 giugno.

Secondo la Rosea il bilancio, che verrà poi approvato definitivamente dagli azionisti a fine ottobre, sarà migliore rispetto a quello della passata stagione, ma più in rosso di quanto preventivato dalla dirigenza. Le stime infatti parlavano di un possibile passivo di 120 milioni, ma probabilmente ci si assesterà intorno ai 130-140. Nessuna parola però, quasi certamente, sulla possibile cessione del club in questa sede. Se ci saranno novità in tal senso, è probabile che Zhang ne parli all'assemblea dei soci prevista tra qualche settimana.