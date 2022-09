Mercato – Il Chelsea bussa ancora all’Inter per Dumfries

Ad ogni modo, sia che vada in porto sia che si rinvii, è probabile che comunque dei contatti a gennaio ci siano, anche solo per abbozzare l'operazione. Il Chelsea infatti vorrebbe evitare brutte sorprese da parte di altre big di Premier, specie se il calciatore dovesse giocare un grande Mondiale. A prescindere dalla modalità, una cosa è certa, l'Inter metterebbe in cassa una grossa plusvalenza.

Dumfries è ormai un titolare inamovibile nell'Inter, uno dei pilastri degli schemi di Inzaghi. La sua grande fisicità, unita a una personalità straripante, riesce, almeno in Italia, a sopperire alla tecnica di base non eccelsa. Un suo addio però, specie se pagato a peso d'oro, potrebbe non essere una tragedia, perlomeno non se rapportato ad altri giocatori ancora più fondamentali da trattenere. L'Inter ha dimostrato di poter sostituire egregiamente, proprio con Dumfries, un pezzo da 90 come Hakimi. E ormai lo si è capito: finché non arriverà una nuova società o il Governo cinese non cambierà registro, il leitmotiv di ogni sessione di mercato sarà questo.