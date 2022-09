Inter, trattative per il rinnovo di Skriniar in stallo: la situazione

Piove sempre sul bagnato si dice. E tra infortuni e risultati decisamente migliorabili, in casa Inter pare piovere parecchio nell'ultimo periodo. Ad aggiungere ulteriore preoccupazione a tutti i nerazzurri ci pensa la questione Skriniar. Lo slovacco, vicinissimo in estate al PSG, è ancora chiaramente distratto dalle voci di mercato, come dimostrato dal suo rendimento piuttosto rivedibile. I francesi tuttavia non sembrano intenzionati a mollare la preda, anzi. Le velate "minacce" sul prendere il difensore, in scadenza nel 2023, a zero, non sembrano più così campare in aria ora, almeno stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.