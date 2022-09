Ahi Inter: si ferma anche Brozovic, si teme un lungo stop

Brutta tegola per l' Inter di Inzaghi , specie in un momento tanto delicato. I nerazzurri dovranno uscire dalla crisi senza l'uomo forse più importante della rosa, Marcelo Brozovic . Il croato infatti è uscito al diciannovesimo della partita della sua Nazionale contro l'Austria per un problema muscolare.

La situazione già complessa per l'Inter, ora si fa ancora più complicata con l'infortunio di Brozovic, che difficilmente da qui alla sosta per il Mondiale entrerà in condizione. Oltre al danno la beffa in sostanza: infortunatosi con la Croazia, tempistiche alla mano Marcelo tornerà al 100% per il Mondiale, non per il club che gli paga lo stipendio. Unica nota positiva: la sua assenza fungerà da banco di prova importante per Asllani.