Arnautovic, il dato è CLAMOROSO. Può ribaltarlo contro il Bologna

Marko Arnautovic, questa sera, avrà la terza possibilità da titolare nella sua stagione nerazzurra. Dopo gli impieghi contro Real Sociedad e Benfica in Champions League, nella gara da ex con il Bologna in Coppa Italia farà invece il suo esordio dal primo minuto a San Siro.

Già, proprio San Siro è parte di un dato clamoroso, in negativo, per l’attaccante austriaco. Il classe 1989, infatti, non ha mai segnato al Meazza in carriera. Non ci è riuscito nella prima esperienza all’Inter, durante la stagione 2009-10, ma neppure da avversario, sebbene abbia fatto male ai nerazzurri sia con la maglia del Werder Brema che con quella dello stesso Bologna, ma sempre in casa propria.

Questa sera, Arnautovic avrà la possibilità di rompere questo tabù. Va a caccia del secondo gol stagionale dopo quello che ha riaperto la gara del Da Luz in Champions League, ma soprattutto deve mandare un segnale alla dirigenza nerazzurra, sempre più orientata ad acquistare un attaccante a gennaio.