Mercato Inter: c’è un NOME NUOVO per l’attacco. Tutti i dettagli

La strategia nerazzurra sul mercato di gennaio è stata definita: oltre a un esterno destro destinato a sostituire Cuadrado, si cercherà con forza anche un attaccante. Marotta e Ausilio, infatti, sono preoccupati dal rendimento delle due punte di riserva, Sanchez e Arnautovic, che fino a questo momento non sono state in grado di sostituire la prodigiosa coppia Lautaro-Thuram.

Con tante partite da giocare fra Serie A, Supercoppa, Champions League e (si spera) Coppa Italia, l’Inter avrebbe bisogno di un altro attaccante affidabile. Oltre a quello di Mehdi Taremi, da tempo nei radar di Viale della Liberazione, c’è un nome nuovo per il reparto avanzato: si tratta di Luis Muriel dell’Atalanta.

Il colombiano classe 1991, che solo poche settimane fa ha incantato tutti con la prodezza di tacco che ha steso il Milan, scatenando la reazione di Ausilio, va in scadenza con i bergamaschi il prossimo 30 giugno. Fino a questo momento, non sono arrivati segnali per il rinnovo. Muriel, allora, potrebbe diventare un colpo appetibile a parametro zero, oppure un’opzione per gennaio. L’Inter farà un tentativo per sondare la disponibilità dei bergamaschi a privarsene già adesso, a fronte di un esborso che – per via della situazione contrattuale – sarebbe contenuto.