Probabili formazioni Inter-Bologna: Inzaghi pensa alla SORPRESA

Inizia la Coppa Italia dell’Inter, vincitrice del trofeo nelle ultime due edizioni. I nerazzurri ripartono dagli ottavi di finale, contro un avversario tutt’altro che abbordabile. A San Siro, infatti, arriva il Bologna di Thiago Motta, grande sorpresa del campionato.

Inzaghi, tuttavia, è pronto a dare un po’ di riposo ai titolari, alla ricerca di risposte da chi ha giocato meno. Impossibile un turnover totale, a causa degli infortuni, tanto che la difesa è praticamente obbligata: Bisseck-Acerbi-Bastoni. A centrocampo chance per Frattesi, Asllani e Carlos Augusto.

Il vero dubbio riguarda l’attacco, privato dell’infortunato Sanchez. Al fianco di Arnautovic, pertanto, è probabile la partenza dal 1′ di Lautaro Martinez. A meno che Inzaghi non provi una soluzione a sorpresa: Klaassen trequartista al posto dell’argentino, anche se l’ipotesi per ora rimane in secondo piano.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Bologna: