La statistica IMPRESSIONANTE dell’Inter in Coppa Italia

Questa sera, l’Inter contro il Bologna comincia la sua avventura in Coppa Italia e lo fa da detentrice del titolo per il secondo anno consecutivo, dopo i successi del 2021 e del 2022.

Il rendimento dei nerazzurri nella coppa nazionale, con Simone Inzaghi alla guida, è stato fin qui straripante. L’Inter, infatti, è imbattuta da 11 partite: per risalire all’ultima sconfitta, bisogna tornare al 2 febbraio 2021, giorno dell’andata di semifinale contro la Juventus a San Siro. In panchina c’era Antonio Conte e i bianconeri ribaltarono l’iniziale gol di Lautaro con la doppietta di Cristiano Ronaldo. Il 9 febbraio 2021, ecco l’ultima eliminazione, con il pareggio 0-0 allo Stadium nella semifinale di ritorno.

Da quel momento in poi, l’Inter ha ottenuto 8 vittorie e 2 pareggi. Questi ultimi risalgono alle semifinali d’andata 2021-22 contro il Milan (0-0 in casa dei rossoneri, 3-0 al ritorno) e 2022-23 contro la Juventus (1-1 allo Stadium, 1-0 per l’Inter al ritorno).

La Beneamata, da stasera, insegue la decima Coppa Italia della propria storia, guidata da uno specialista come Simone Inzaghi, già capace di aggiudicarsi il trofeo per tre volte fra Lazio e Inter.