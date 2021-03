Inter-Atalanta, ancora zero cartellini. E De Vrij prende in giro Conte: “Ti sei fatto ammonire tu…”

Un’Inter che corre, lotta, si sacrifica ed incassa la settima vittoria consecutiva in campionato. Nonostante la grande prova difensiva di oggi però, sul tabellino non ci sono da annotare ammonizioni, come già successo contro il Genoa. Nelle ultime tre partite, il solo Darmian è stato redarguito nel finale di Parma-Inter.

Un’Inter, insomma, che lotta, ma con testa ed anche con correttezza. Ed al termine del match di San Siro contro l’Atalanta, c’è spazio per una gag fra De Vrij ed il suo tecnico, Antonio Conte: come raccontano da Inter Tv infatti, il difensore olandese, rientrando negli spogliatoi, ha scherzosamente ricordato all’allenatore il giallo preso nel corso del primo tempo, per una discussione con l’arbitro.

